Петр Колтыпин к Международному женскому дню проведет прямой эфир с Полиной Гагариной

В преддверии 8 Марта в качестве подарка всем представительницам прекрасного пола Сбер проведет праздничный прямой эфир с Полиной Гагариной. Модератором эфира выступит Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

Присоединиться к прямому эфиру можно будет 4 марта в 17:00 (мск) в аккаунте Петра Колтыпина.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Приближается Международный женский день. Очень хочется в этот самый нежный весенний праздник сделать приятное каждой женщине. Именно поэтому мы решили подарить вдохновляющий подарок – общение с одной из самых удивительных женщин нашей страны, открытой, искренней и невероятно талантливой Полиной Гагариной. С Полиной мы поговорим про женщин во всех их проявлениях – мама, жена, коллега, руководитель. И конечно же, узнаем, как певице удается быть символом женственности. Обязательно присоединяйтесь к прямому эфиру – уверен, будет интересно!»