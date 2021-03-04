У главы ВТОЦ Фарита Закиева проходит обыск

В квартире председателя президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарита Закиева проводится обыск. Об этом сообщил юрист Алексей Златкин.

Господин Златкин добавил, что его как представителя Фарита Закиева на следственные мероприятия не допустили. В рамках какого дела проводится обыск, он не уточнил.

Напомним, 24 февраля Верховный суд Татарстана начал рассматривать иск прокуратуры о признании деятельности ВТОЦ экстремистской. Претензии надзорного органа качается выступлений татарских активистов и устава организации. Суд назначил проведение экспертизы.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"