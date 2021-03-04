В России утвердили «дорожную карту» по сокращению ущерба от угледобычи для окружающей среды

Вице-премьер России Виктория Абрамченко утвердила «дорожную карту» по сокращению негативного воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий (НДТ). Об этом сообщается на сайте правительства.

«В 2021 году будет проведен полный аудит проблем правового регулирования, природоохранной деятельности предприятий при добыче угля, выработаны необходимые предложения по изменению законодательства. После детального анализа будет сформирован перечень изменений в законодательство, необходимый для совершенствования регулирования в области охраны окружающей среды в угольной промышленности»,— говорится в сообщении.

«Дорожная карта» затрагивает угледобывающие компании в Кемеровской области — Кузбассе, Иркутской, Сахалинской, Амурской, Новосибирской, Ростовской, Тульской, Магаданской областях, Забайкальском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Чукотском автономном округе и Республиках Саха (Якутия), Хакасия, Тыва, Бурятия, Коми. Больше всего потенциально опасных объектов находится в Приморском крае, Кемеровской и Тульской областях, Пермском крае и Республике Коми, отмечается в материале.

До конца 2021 года угледобывающие компании утвердят и реализуют среднесрочные программы по экологии горного производства на основе использования НДТ. Затем, до 31 декабря 2022 года, Росприроднадзор выдаст комплексные экологические разрешения предприятиям, включенным в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к первой категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в России составляет не менее 60%. Другие угледобывающие предприятия получат это разрешение до 31 декабря 2024 года.