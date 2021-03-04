В Петербурге уже начали бронировать номера к ПМЭФ-2021

Апарт-отели Санкт-Петербурга зафиксировали рост интереса к бронированию номеров на даты проведения Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказал «Деловой Петербург» со ссылкой на коммерческого директора Docklands development Екатерину Запорожченко.

По словам госпожи Запорожченко, компанией уже подтверждено бронирование девяти номеров для представителей посольства Великобритании, также ведутся переговоры на размещение нескольких групп делегатов. Отмечается, что стоимость номеров в настоящий момент в свободной продаже достигает 30 тыс. рублей.

О том, чего ждать от Петербургского международного экономического форума после годичного перерыва, читайте в материале “Ъ-СПб” "Половинчатый ПМЭФ"