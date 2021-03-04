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«Союзмультфильм» планирует запустить телеканал

Киностудия «Союзмультфильм» планирует запустить неэфирный детский канал, сообщает газета «Известия» со ссылкой на несколько источников на рынке телевидения. Его могут запустить на базе уже существующего телеканала «Мультиландия». В «Союзмультфильме» переговоры с ним подтвердили, но заявили и о других потенциальных претендентах.

«Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно», — сообщил представитель киностудии.

Переговоры «Мультиландии» с «Союзмультфильмом» осложнялись вовлеченностью канала в ряд судебных процессов, отметили два источника «Известий». Компания «Киномания.ТВ» (учредитель «Мультиландии») является ответчиком по ряду исков в Арбитражном суде Москвы и в Суде по интеллектуальным правам.

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