«Союзмультфильм» планирует запустить телеканал

Киностудия «Союзмультфильм» планирует запустить неэфирный детский канал, сообщает газета «Известия» со ссылкой на несколько источников на рынке телевидения. Его могут запустить на базе уже существующего телеканала «Мультиландия». В «Союзмультфильме» переговоры с ним подтвердили, но заявили и о других потенциальных претендентах.

«Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно», — сообщил представитель киностудии.

Переговоры «Мультиландии» с «Союзмультфильмом» осложнялись вовлеченностью канала в ряд судебных процессов, отметили два источника «Известий». Компания «Киномания.ТВ» (учредитель «Мультиландии») является ответчиком по ряду исков в Арбитражном суде Москвы и в Суде по интеллектуальным правам.