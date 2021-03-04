AliExpress: продажи видеокарт в Екатеринбурге зимой 2021 года выросли в девять раз

Продажи видеокарт, которые екатеринбуржцы используют для майнинга криптовалюты, выросли в несколько раз, сообщают несколько представителей онлайн-площадок.

Так, по данным AliExpress Россия, в январе–феврале 2021 года продажи видеокарт в Екатеринбурге выросли в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером продаж этого года стали видеокарты Nvidia.

Аналитики «Яндекс.Маркета», этой зимой зафиксировали аномально высокий спрос среди пользователей из Свердловской области на видеокарты. «Пик интереса к категории пришелся на 16 декабря — за неделю (с 9 по 16 декабря) количество переходов на предложения видеокарт выросло почти на 50%. Высокий спрос держался весь декабрь — в конце 2020-го жители Свердловской области интересовались видеокартами примерно в два раза чаще, чем в декабре 2019 года. Повышенный интерес на категорию сохраняется до сих пор»,— рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе сервиса. Так отметили, что сейчас средняя стоимость наиболее популярных видеокарт составляет более 65 тыс. руб.

На вторичном рынке интерес к оборудованию для майнинга также вырос. Как рассказали в пресс-службе «Авито» в феврале 2021 года екатеринбуржцы стали интересоваться видеокартами в 2,9 раза чаще, чем в феврале 2020 года. При этом количество объявлений об их продаже в сервисе стало на 15% больше.

Подробнее о том, почему у екатеринбуржцев вырос спрос на оборудование для генерации криптовалют, читайте в материале «Все майнинг и майнинг к себе».

Мария Игнатова