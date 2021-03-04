Прокуратура проведет проверку после ДТП с участием автобуса в Ижевске

Прокуратура Индустриального района Ижевска организовала проверку из-за столкновения автобуса со световой опорой на ул. Буммашевской в Ижевске утром 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии.

«Будет проверено исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения режима труда и отдыха водителей, прохождение ими медицинского осмотра, контроля технического состояния транспортных средств, соблюдения лицензионных требований и условий»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в указанном ДТП пострадали девять пассажиров, детей среди них нет. В целом в автобусе находилось 30 человек.