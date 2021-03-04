Палата представителей США поддержала полицейскую реформу

Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект о полицейской реформе, передает The Hill. За проголосовали 220 конгрессменов, против — 212 законодателей.

Законопроект назван в честь афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в прошлом году при жестком задержании полицией. Инициатива, в частности, запрещает удушающие приемы, а также расширяет возможность привлечения правоохранителей к ответственности за злоупотребления.

Законопроект о радикальной реформе полиции не получил поддержки Республиканской партии. Изначально за него проголосовал республиканец Ланс Гуден (штат Техас), однако позже он сообщил, что случайно нажал не ту кнопку, отмечает The Hill.

Теперь законопроект будет рассмотрен в Сенате. Там законодатели от Республиканской партии уже называют инициативу чрезмерно пристрастной.

Летом 2020 года в США вспыхнули крупные массовые протесты. Поводом к ним стала смерть господина Флойда. Для помощи местным властям в урегулировании ситуации были направлены бойцы национальной гвардии. В некоторых городах протесты, переросшие в беспорядки, продолжались в течение нескольких месяцев. На этом фоне 45-й президент США Дональд Трамп предложил реформу американской полиции.

О реформе американской полиции в условиях беспорядков — в материале “Ъ” «Если копы кое-где у нас порой».