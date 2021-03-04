В Ростове выявили более 2 тыс. нарушений контрактов со стороны перевозчиков

Ростовский департамент транспорта в феврале зафиксировал более 2,4 тыс. нарушений муниципальных контрактов со стороны перевозчиков, сообщает пресс-служба администрации. В адрес перевозчиков было направлено 62 претензии.

Как сказано в сообщении, большая часть нарушений связана с тем, что перевозчики не выпускали машины на линию, как того требовал план. Кроме того, было нарушено расписание движения. Уточняется, что шесть нарушений касаются отклонения от схемы маршрута и порядка посадки-высадки пассажиров на остановках. Среди выявленных случаев пять нарушений связаны с техническим и санитарным состоянием транспортных средств.

По итогам проверок был расторгнут контракт на обслуживание маршрута № 76 «ЖК Соловьиная роща — Гребной канал», заключенный в марте 2020 года.

Наталья Шинкарева