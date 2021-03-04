Начальник Госпиталя для ветеранов войн заявил о готовности Петербурга к третьей волне COVID-19

Возможность быстро развернуть койки инфекционного стационара в «Ленэкспо» при наступлении третьей волны коронавируса подтвердил начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов. Слова господина Кабанова цитирует «Петербургский дневник».

Медик подчеркнул, что временный инфекционный стационар не закрыт, но законсервирован по решению правительства города и комздрава. «Это означает одно — "если не хочешь войны — готовься к ней"», — отметил он.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об открытии нового шестиэтажного корпуса Госпиталя для ветеранов войн.