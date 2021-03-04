В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в поджоге жилого дома, где погибли восемь человек

Прокуратура по Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношение Александра Понкратова, которому инкриминируются пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога). Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, после вручения обвиняемому обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Свердловской областной суд.

«По версии следствия, мужчина 14 марта 2020 года в период с 00:40 до 1:00 в состоянии алкогольного опьянения пришел в подъезд дома по улице Шефская.Из хулиганских побуждений, находясь на первом этаже дома в подъезде, он облил легковоспламеняющейся жидкостью пол на лестничной клетке и поджог ее. В результате чего в жилом доме произошло возгорание»,— рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, уточнив, что огнем было повреждено и уничтожено имущество одной из квартир.

Спустя несколько дней, 26 марта 2020 года, около 22:00 обвиняемый вновь в состоянии алкогольного опьянения пришел к подъезд дома на улице Омска, 91. Там мужчина продолжил распивать спиртное. «Из хулиганский побуждений, злоумышленник достал из своего рюкзака легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею деревянный пол в подъезде под лестницей и поджог»,— сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила около 200 кв. м. В результате пожара один человек пострадал, восемь жильцов дома погибли. В частности, от острого отравления угарным газом на месте скончались шесть человек, один мужчина умер от отравления угарным газом и этиловым спиртом, еще одна женщина, у которой было диагностировано 80% ожогов тела, умерла на следующий день в больнице. По поручению губернатора Евгения Куйвашева семьям погибших была оказана помощь.

Подозреваемый в поджогах домов был задержан полицией 2 апреля 2020 года. 4 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил мужчину под арест.

Отметим, что весной прошлого года в Екатеринбурге произошло несколько пожаров в домах на улицах Уралмаша и Эльмаше по улицам Авангардная, 7, 40-летия Октября, 31 и 39, а также в переулке Балаклавский,3. Полиция города возбудила четыре уголовных дела по признакам состава преступлений, которые предусматривает ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).