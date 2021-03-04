Байден назвал «неандертальскими» решения об отмене масочного режима

Президент США Джо Байден считает, что аргументы по снятию масочных режимов — это «неандертальское мышление». Так он отреагировал на решение Техаса и Миссисипи по отмене требования носить маски.

«Я думаю, это большая ошибка. <…> Последнее, что нам нужно сейчас,— это неандертальское мышление, будто все хорошо, снимайте маски и позабудьте обо всем этом»,— сказал господин Байден журналистам. Он напомнил, что в США от коронавируса умерли 512 тыс. человек.

Несколько штатов ранее объявили об отмене всех ограничений в связи со снижением заболеваемости. Это касается не только масочного режима, но и работы бизнеса. Белый дом раскритиковал это решение.

Уровень ежедневно заболевающих в США упал до примерно 65 тыс. В день от COVID-19 умирает менее 2 тыс. американцев. Для сравнения: в начале января, в построждественский и постновогодний пик, власти каждый день сообщали примерно о 270 тыс. заразившихся и более 3 тыс. умерших.

Подробнее о снятии ограничений — в материале “Ъ” «Техас симулировал выздоровление».