Кассация отказала воронежскому КБХА во взыскании 116 млн рублей с подрядчика

Арбитражный суд Московского округа не стал удовлетворять жалобу воронежского АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в подконтрольное «Роскосмосу» АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко») на постановление апелляции, подтвердившее решение первой инстанции об отказе взыскания с московской строительной компании АО «Промэлектромонтаж-СТН» 116,4 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. «Суды обеих инстанций пришли к обоснованному и правомерному выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по спорному договору, поскольку смещение сроков выполнения работ, установленных договором, произошло по вине самого истца, а также в связи с переносом сроков выполнения работ по соглашению сторон. Кроме того, судами первой и апелляционной инстанций правомерно указано на пропуск истцом срока исковой давности по требованию о взыскании неустойки за период с 01.01.2016 по 23.09.2016»,— говорится в постановлении кассации.

Напомним, арбитражный суд Мособласти встал на сторону ответчика в споре КБХА с «Промэлектромонтаж-СТН» о взыскании с последнего неустойки за работы по реконструкции помещений, выполненной несколько лет назад. Основанием решения стал пропуск срока исковой давности. При этом само помещение и оборудование, смонтированное строительной компанией, эксплуатируются КБХА уже около пяти лет, поясняли ранее в «Промэлектромонтаж-СТН». Однако заказчик не может ввести объекты в эксплуатацию и сдать работы Ростехнадзору. Получив решение суда о возмещении неустоек за несдачу объектов в пользу «Роскосмоса», КБХА попыталось «переложить возмещение убытков на генподрядчика», рассказывал ранее представитель ответчика.

По этой же причине КБХА подавал к «Промэлектромонтаж-СТН» еще два иска, на 51,5 и 209,93 млн руб. Пока суды по всем искам во всех инстанциях КБХА проигрывало. Решения по делу о взыскании 209,93 млн руб. обжалованы в кассационную инстанцию 25 февраля. Жалоба пока не принята к производству. Дело о взыскании 51,5 млн руб. проиграно КБХА в трех инстанциях.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова