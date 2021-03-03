Бывший спикер не переспорил депутатов

Бывший спикер Пермской городской думы Юрий Уткин («Единая Россия») проиграл апелляцию по иску о восстановлении в должности. Единоросс пытался доказать, что в конце прошлого года его отправили в отставку «в условиях цейтнота» и решение гордумы не прошло обязательных согласований. Однако суд подтвердил законность действий депутатов. Сам господин Уткин на суде не присутствовал из-за болезни.

Коллегия по административным делам Пермского краевого суда 3 марта оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Юрия Уткина на решение Ленинского райсуда Перми, в декабре 2020 года признавшего законным его увольнение.

Напомним, 27 октября 2020 года по инициативе фракции «Единая Россия» депутаты выразили господину Уткину недоверие из-за ненадлежащего исполнения полномочий и отправили его в отставку. И. о. председателя гордумы был назначен первый заместитель спикера Дмитрий Малютин. В ответ Юрий Уткин обратился в суд. По его мнению, депутаты нарушили регламент, внеся проект решения об отставке в думу позже установленного срока и без заключений профильных управлений. Однако райсуд не нашел оснований для восстановления его в должности.

В апелляционной жалобе господин Уткин вновь указал, что проект вносился в думу «в условиях цейтнота» и не был качественно подготовлен.

По его мнению, Дмитрий Малютин не имел права подписывать протокол заседания и решение об отставке. Кроме того, суд первой инстанции, как полагает бывший спикер, нарушил процессуальный порядок, не проведя предварительное заседание.

Представитель Пермской гордумы в ответ заявил, что «цейтнот» не является правовой категорией, а регламент заседания предусматривает внесение в повестку дополнительных вопросов: «Истец сам наложил резолюции на проект решения». Кроме того, проект получил все необходимые заключения, добавил представитель думы.

Довод о том, что Дмитрий Малютин не имел права подписывать документы, ответчик тоже посчитал несостоятельным: первый вице-спикер был вынужден визировать документы, поскольку сам спикер, нарушив законодательство, делать это отказался.

Кроме оспариваемого решения истец не подписал еще три документа, пояснил представитель гордумы: «И причины никому не разъяснял». Наконец, ответчик опроверг и аргумент о процессуальных нарушениях в суде первой инстанции, пояснив, что Юрий Уткин сам не ходатайствовал о проведении предварительного заседания.

Отметим, что сам бывший спикер на апелляции не присутствовал, а рассмотрение его жалобы неоднократно переносилось из-за его болезни. По данным суда, до 1 марта господин Уткин проходил лечение в городской клинической больнице. На звонки “Ъ” он не ответил.

Константин Кадочников, Пермь