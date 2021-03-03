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Глава отдела московского филиала «дочки» РЖД отправлен под домашний арест по подозрению во взяточничестве

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца главу отдела московского филиала Федеральной пассажирской компании (ФПК; «дочка» РЖД) Алексея Иванова, сообщили ТАСС в суде. Начальника отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах обвиняют в получении крупной взятки. Вместе с ним была задержана подозреваемая в посредничестве в передаче взятки Изета Бицаева.

Задержанных обвиняют в получение взятки должностным лицом в крупном размере (ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) соответственно. «Иванов — отказали в удовлетворении ходатайства следователя и избрали ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Рассмотрение меры пресечения в виде ареста в отношении Изеты Бицаевой отложили на 72 часа — на 5 марта — по ходатайству стороны защиты»,— сказала собеседница агентства.

По данным следствия, начальник пассажирского поезда в ноябре 2020 года, располагая информацией о намерении проводника вагонного участка Москва-Ярославская получить назначение на вышестоящую должность, предложила ей оказать содействие за вознаграждение в 180 тыс. руб. Она сообщила, что деньги предназначаются для начальника отдела филиала ФПК.

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