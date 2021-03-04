Издержки де-юре

Верховный суд РФ (ВС) признал право юристов, выигравших дело, самостоятельно взыскивать судебные расходы на возмещение своих услуг. Сославшись на свободу договора, суд счел возможной оплату юруслуг через уступку права требования судебных издержек с проигравшего участника спора. Такой способ оплаты удобен для обеих сторон и может получить широкое распространение, хотя не все юристы считают его этичным. Однако сумма расходов может быть снижена, и юрфирма вряд ли взыщет разницу с клиента.

Экономколлегия ВС вынесла решение по делу об оплате юридических услуг через уступку права требовать возмещения судебных расходов с проигравшей стороны. Причиной спора стало дело ООО «ИСК "Фирма КПД"». Компания успешно взыскала в суде 2 млн руб. с ассоциации по содействию участникам строительной сферы «Стройбазис». ООО «Юстиция Прайм» оказало истцу юридические услуги на 63 тыс. руб., и «Фирма КПД» потребовала взыскать эти средства со «Стройбазиса», уступив право требования самим юристам.

Но арбитражные суды отказались как взыскать расходы, так и заменить взыскателя. По их мнению, уступить право требования судебных издержек можно лишь после решения суда об их взыскании, поэтому фактически юруслуги не оплачены, а значит, затраты истец не понес. Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение, дав важные разъяснения.

Так, экономколлегия признала, что можно уступить право требования, которое само по себе не связано неразрывно с личностью истца.

В том числе и требование, которое может возникнуть в будущем. ВС уточнил, что граждане и юрлица свободны в заключении договора и могут согласовать оплату в любой форме, не противоречащей принципам российского права. «На момент заключения договора уступки спор был рассмотрен по существу, и, следовательно, имелись правовые предпосылки для удовлетворения требования выигравшей стороны о взыскании судебных расходов, в связи с чем вывод судов относительно невозможности уступки непросуженного права является ошибочным»,— заключил ВС, подчеркнув, что суд может снизить взыскиваемую сумму расходов.

«Позиция ВС облегчит взаиморасчеты между сторонами по таким договорам. Консультанты, которые оказывали услуги, теперь смогут самостоятельно заниматься взысканием их стоимости с проигравшей стороны»,— отмечает руководитель арбитражной практики юрфирмы Vegas Lex Виктор Петров. По его словам, такая схема оплаты более выгодна и для клиентов, и для юристов. С первых это снимет финансовое бремя при вступлении в судебный спор, а вторые смогут лучше обосновать суду стоимость услуг и подробнее отчитаться об их выполнении. «Скорее всего, схема приживется в бизнес-сообществе как достаточно эффективная»,— полагает господин Петров. Его поддерживает партнер BGP Litigation Виктория Дергунова: «Подобная схема может получить широкое распространение, поскольку представители сторон спора получат гарантию оплаты, в то время как доверители не понесут прямых затрат».

Однако руководитель рабочей группы юрфирмы РКТ Анастасия Шамшина считает подход ВС ошибочным, поддерживая позицию о невозможности оплаты юруслуг уступкой будущего права требования расходов.

По ее мнению, такая форма оплаты «вступает в прямое противоречие с правилами адвокатской этики» и может служить основанием для привлечения юристов к дисциплинарной ответственности, так как им «запрещено в личных интересах приобретать имущество и имущественные права, по поводу которых их доверитель спорит со своим оппонентом».

Есть и другие подводные камни. Несмотря на то что при взыскании судебных издержек нужно исходить из критериев их разумности, на практике «суды нередко произвольно снижают сумму расходов, расценивая их как чрезмерные в отсутствие какого-либо обоснования», отмечает госпожа Дергунова. При этом юрфирма, получившая оплату услуг через договор уступки, вряд ли сможет взыскать недополученную разницу в гонораре с клиента. «Дополнительное взыскание неприсужденной "дельты" представляется малореальным в силу того же принципа свободы договора: стороны сами определили стоимость уступленного права и порядок расчетов»,— полагает Виктор Петров. Госпожа Дергунова считает это возможным лишь в случае, если условие прямо предусмотрено договором между сторонами.

Анна Занина, Екатерина Волкова