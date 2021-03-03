В Швеции мужчина ранил ножом восемь человек

В городе Ветланда на юге Швеции 20-летний мужчина напал с ножом на людей, сообщает AFP со ссылкой на полицию. По предварительным данным, пострадали восемь человек, их с ранениями разной степени тяжести доставили в больницу. Предполагаемый преступник был обезврежен, полиция предварительно расценивает произошедшее как теракт.

Подозреваемый был ранен прибывшими на место происшествия полицейскими. Его доставили в больницу. Рядом с местом ЧП находится железнодорожный вокзал. В связи с этим было приостановлено движение поездов.

«Более подробная информация о травмах пострадавших отсутствует, информации о погибших нет»,— сообщили в полиции. Сначала преступление расследовалось как покушение на убийство.

«Несколько человек серьезно ранены, — подтвердил глава МВД Микаэль Дамберг.— Случилось ужасное, и мои мысли сейчас с пострадавшими и их близкими. Пока точно неясно, что именно произошло и какие были мотивы преступника». С подробностями представители служб безопасности должны выступить в скором времени на пресс-конференции.

Галина Дудина