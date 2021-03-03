Стоимость ингредиентов для блинов в Москве выросла за год на 3%

ЦБ подготовил традиционный «индекс блинов» к Масленице, которая в нынешнем году пройдет с 8 по 14 марта. Эксперты рассчитали стоимость продуктов для приготовления этого блюда по ГОСТу в Москве и Подмосковье.

Ингредиенты для стопки блинчиков для московской семьи из четырех человек будет стоить 125 руб., для подмосковной — 118 руб. За год стоимость блинов выросла на 3,1% в Москве и на 3,5% в Мособласти. В основном на стоимости сказался рост цен на сахар и муку.

Блины со сгущенкой обойдутся в 232 руб. для жителей Москвы, для Подмосковья — в 225 руб. Блины с вареньем будут стоить 219 руб. в Москве, 189 руб.— в Мособласти. На блинчики с творогом москвичи потратят 296 руб., в Подмосковье такое блюдо будет стоить 266 руб. Блины с мясом в Москве обойдутся в 289 руб., в Мособласти они будут стоить 273 руб.