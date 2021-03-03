Обнаружение в Конго людей с контролируемым ВИЧ может помочь в борьбе с заболеванием

Исследователи обнаружили в Демократической Республике Конго (ДРК) необычно большое количество людей, у которых есть антитела к ВИЧ и при этом низкая или необнаруженная концентрация вируса в крови. Таких людей назвали контроллерами ВИЧ, так как их организм без какого-либо соответствующего лечения не позволяет инфекции прогрессировать. Исследование об этом было во вторник, 2 марта, опубликовано в медицинском журнале EBioMedicine, поддерживаемом The Lancet.

Группа ученых из Университета Джонса Хопкинса, фармкомпании Abbott и нескольких других исследовательских организаций пришла к выводу, что численность контроллеров ВИЧ в ДРК достигает 2,7–4,3%, что намного больше 0,1–0,2% в мире в целом. «Обнаружение большой группы контроллеров ВИЧ в ДРК имеет большое значение, учитывая, что ВИЧ — это пожизненное хроническое заболевание, которое обычно прогрессирует с течением времени,— отмечает директор Глобального центра здравоохранения Университета Джонса Хопкинса Том Куинн.— До этого исследования были выявлены лишь редкие случаи, когда инфекция не прогрессировала у людей, но столь высокая частота выявления необычна и свидетельствует о том, что на физиологическом уровне в ДРК происходит что-то интересное, что не является случайным».

По мнению ученых, важность этого открытия состоит в том, что оно может помочь в понимании ВИЧ, а следовательно, и в борьбе с этим заболеванием. Исследование иммунного ответа у контроллеров ВИЧ из ДРК может способствовать прогрессу в лечении ВИЧ-инфекции и созданию вакцины.

Яна Рождественская