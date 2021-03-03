АО «БЭСК» приняло участие в зимней спартакиаде энергетиков Башкирии

3 марта в уфимском спортивном комплексе «Биатлон» состоялась традиционная зимняя спартакиада энергетиков Башкирии. В ней приняли участие 29 команд энергетической отрасли региона, включая предприятия группы компаний АО «БЭСК».



Программа спартакиады включала соревнования по мужскому и женскому лыжному кроссу в трех возрастных категориях и смешанную эстафету. Руководители компаний провели соревнования по броскам в хоккейные ворота. Также состоялся товарищеский матч по хоккею с мячом между командами АО «БЭСК» и ООО «БГК», скомплектованными из руководящего состава обеих компаний. Победу со счетом 2:1 одержала команда ООО «БГК».

В общекомандном зачете лучшими стали спортсмены Уфимской ТЭЦ-2. На втором месте — команда Кармановской ГРЭС. Третье место завоевали представители Белебеевских электрических сетей ООО «Башкирэнерго».

В различных видах состязаний победителями игр стали спортсмены трех производственных отделений ООО «Башкирэнерго»: Белебеевских, Ишимбайских и Уфимских городских электрических сетей. Отличились также ИАП ООО «БГК», Уфимская ТЭЦ-2, Кармановская ГРЭС и другие компании башкирской генерации.