В 2020 года предприятия Краснодара отгрузили продукцию на 189 млрд рублей

В 2020 году крупными и средними промышленными предприятиями Краснодара отгружено товаров собственного производства на сумму 189 млрд руб. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника городского управления экономики, начальник отдела промышленности Андрей Пряхин.

Таким образом, краснодарские предприятия произвели 21% от общего объема продукции на Кубани.

В первом квартал 2020 года был отмечен рост во многих отраслях промышленности. Однако темпы производства снизились в апреле и мае из-за пандемии коронавируса и связанного с ней уменьшения числа заказов. По словам господина Пряхина, во многом сгладить негативный тренд помог большой спрос на высокотехнологичное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Объем выпускаемой продукции в Краснодаре начал снова расти в июне.

В настоящий момент темп роста сохраняется на отметке 3–3,5%. К середине весны 2021 года планируется выйти на показатели 2019 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, власти Краснодара хотят открыть муниципальный промышленный парк на территории ОАО «Масложиркомбинат "Краснодарский"».

Наталья Решетняк