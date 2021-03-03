«Россети Тюмень» увеличили мощность подстанции «Петелинская» в ХМАО

«Россети Тюмень» после установки двух новых трансформаторов повысили на 60% мощность подстанции «Петелинская» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Таким образом, мощность подстанции составила 80 МВА, сообщили в пресс-службе компании. Стоимость инвестиционного проекта составила 500 млн руб.

«Основное электротехническое оборудование, установленное на подстанции, отечественного производства. Объект оснащен современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. Информационный обмен с верхним уровнем (SCADA) организован по цифровому протоколу MMS. Надежность электроснабжения потребителей повышена за счет автоматизации процессов и обеспечения удаленной наблюдаемости ключевых параметров работы энергообъекта»,— говорится в сообщении.

Подстанция питает объекты Петелинского месторождения «Роснефти». «Проект нацелен на дальнейшее развитие Нефтеюганского района, занимающего первое место по плотности месторождений в ХМАО»,— пояснили в компании «Россети Тюмень». Ранее энергетики уже добавили 11 МВт мощности Петелинскому месторождению компании «РН-Юганскнефтегаз».

Территория обслуживания АО «Россети Тюмень» составляет около 1,5 млн кв. км с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч. Компании «Россети Тюмень» и «Россети ФСК ЕЭС» в 2020 году выполнили в ХМАО инвестиционную программу объемом 8,7 млрд руб.: всего было введено энергообъектов на 176 МВА трансформаторной мощности и 148,7 км ЛЭП.

Напомним, ранее в ХМАО началась эксплуатация новой подстанции «Эргинская», обслуживающая объекты «Роснефти» на Эргинском месторождении.

Ирина Пичурина