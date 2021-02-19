Подстанция «Эргинская» выдала потребителю первые 1,5 МВт мощности

На подстанции «Эргинская», которая обслуживает объекты «Роснефти» в ХМАО, потребитель набрал первые 1,5 МВт мощности, сообщила пресс-служба компании «Россети Тюмень».

«Объект построен в 2020 году, на два года раньше от первоначальной плановой даты. Сроки были скорректированы по запросу "Роснефть", заказчика и главного потребителя электроэнергии на этой территории»,— говорится в сообщении. На строительство и ввод в эксплуатацию новой подстанции потребовалось 12 месяцев. Стоимость инвестиционного проекта составила около 1,6 млрд рублей. Заявленная мощность подстанции — 80 МВА.

«Оборудование, использованное при строительстве объекта, на 90%российского производства. Здесь установлены два силовых трансформатора мощностью 40 МВА каждый. Подстанция построена с применением цифровых решений, которые позволяют удаленно управлять оборудованием в режиме реального времени. Автоматизированная система способна обрабатывать более 10 тыс. цифровых сигналов телеметрии»,— рассказали в пресс-службе компании. Для организации цифрового канала связи на воздушной линии 110 кВ «Выкатная –Эргинская» смонтирован волоконно-оптический кабель. Протяженность новой линии электропередачи составила 32 км.

«Для присоединения подстанции "Эргинская" к энергосистеме выполнены реконструкция ПС "Выкатная" и строительство дополнительного секционирующего пункта. На эти цели компания инвестировала 525 млн руб. В целом объем инвестиций в электроснабжение Эргинского месторождения составил более 2,1 млрд рублей. Наши партнеры получили обновленную инфраструктуру для значительного развития производственных мощностей»,— отметил гендиректор АО «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

Территория обслуживания АО «Россети Тюмень» составляет около 1,5 млн кв. км с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч. Компании «Россети Тюмень» и «Россети ФСК ЕЭС» в 2020 году выполнили в ХМАО инвестиционную программу объемом 8,7 млрд руб.: всего было введено энергообъектов на 176 МВА трансформаторной мощности и 148,7 км ЛЭП.

Николай Яблонский