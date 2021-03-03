ПМЭФ проведут в начале июня

XXIV Петербургский международный экономический форум в текущем году пройдет 2-5 июня. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».

В сообщении оргкомитета указывается, что будут приложены все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности для нераспространения коронавируса.

Напомним, что в 2020 году ПМЭФ не проводился из-за пандемии. Ранее о возможном очном формате меропряития заявлял президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.