Житель Крыма получил пять лет лишения свободы за подготовку к теракту

Южный окружной военный суд признал вину 62-летнего жителя Крыма Олега Приходько в подготовке к теракту, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1, 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Обвиняемому назначили пять лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме и штрафу в размере 110 тыс. руб., сообщила пресс-служба суда.

Подсудимый не признал инкриминируемые ему преступления. Его защита намерена обжаловать приговор. Гособвинитель в прениях сторон на процессе просил суд назначить Приходько 11 лет заключения и штраф 200 тыс. руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, Олег Приходько, по версии следствия, разделял идеологию Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в 2002 году в Киеве он вступил в ультраправую Организацию украинских националистов и до марта 2014 года возглавлял ее структурное подразделение — сакское всеукраинское объединение «Свобода» (организации запрещены в России), участвовал в Евромайдане. Вернувшись в Крым, он не признал итоги референдума, желая возвращения полуострова в состав Украины.

Приходько не скрывал националистические взгляды от знакомых, полагая, что «в своем доме может и портрет Адольфа Гитлера повесить». Приходько сделал себе татуировки с эмблемами нацистской партии, рунами, гербом нацистской Германии, изображением Железного креста с аббревиатурой N.S.D.A.P. и «орла вермахта» со свастикой в лапах (запрещены в России). За пропаганду нацистской символики и атрибутики Приходько в конце 2018 года привлекли к административной ответственности, что вызвало его возмущение.

Тогда среди украинских активистов он нашел подельников, готовых закидать «коктейлями Молотова» (бутылки с зажигательной смесью) «кацапское посольство» во Львове. Одновременно с акцией на Украине Приходько готовился в Саках «взорвать местную администрацию кацапов и показать Кремлю, что Крым надо вернуть».

Злоумышленники планировали совершить диверсии в октябре 2019 года, однако 9 октября гараж и дом Приходько обыскали правоохранители, после чего он был задержан. В гараже подозреваемого были обнаружены фрагменты тротиловой шашки-200 общей массой 199,56 г, четыре бутылки с зажигательной смесью, а также СВУ осколочно-фугасного действия, пригодное для взрыва. Устройство состояло из металлического корпуса порошкового огнетушителя, тротиловой шашки-200, запала УЗРГМ-2, поражающих элементов — фрагментов сварочных электродов и уплотнителей, фиксировавших компоненты СВУ. Приходько отрицал, что собирал СВУ, отказавшись подписывать протокол обыска. В доме, где он проживал, в селе Ореховом Сакской области была найдена флеш-карта с информацией о способах изготовления самодельных взрывных устройств, приемах и методах ведения террористической деятельности. Кроме того, у Приходько были изъяты схемы расположения и фотографии здания администрации города Саки, а также флаги красно-черного цвета с символикой экстремистской организации «Правый сектор».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Сакскому бомбисту "подшили" телефон».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону