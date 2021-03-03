Убийце настоятеля монастыря в Переславле-Залесском увеличили срок с 15 лет до 21 года

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор убийце настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря Переславля-Залесского Александру Авдееву, которого Ярославский областной суд в ноябре 2020 года приговорил к 15 годам строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Новым приговором Авдееву назначен 21 год лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Апелляционный суд переквалифицировал хищение денег из кельи потерпевшего с кражи в особо крупном размере на разбой в особо крупном размере (п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Выводы суда первой инстанции признаны не соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Приговор уроженцу Владивостока Александру Авдееву был вынесен 17 ноября 2011 года. В последнем слове он признал вину в убийстве, но заявил, что сделал это не из корыстных побуждений. Авдеев убил 42-летнего игумена Даниила (Соколова) в собственной келье в начале июля 2016 года и похитил из монастырской кассы 1 млн руб. Спустя три с половиной года Следственный комитет России раскрыл убийство, когда Авдеев, осужденный в 2018 году за другое убийство, дал признательные показания.

О раскрытии убийства — в материале “Ъ” «Настоятеля монастыря убили из-за миллиона».

Александр Тихонов, Ярославль