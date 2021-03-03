В Ленобласти за год снизился тариф на вывоз мусора

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Ленинградской области снизился на 3,8% по отношению к уровню января 2020 года. В среднем по регионам страны тариф за тот же срок вырос чуть более чем на 4%.

Такую информацию сообщила пресс-служба администрации региона. По мнению председателя областного комитета по обращению с отходами Алексея Пименова, этого удалось добиться благодаря принятой в мае 2020 года комбинированной системе оплаты вывоза ТБО. «Был снижен норматив для жителей многоквартирных домов и изменена система платы для владельцев частных домов. Благодаря этому для жителей области стоимость услуги вывоза ТКО не только не увеличилась, но даже была снижена», — отметил господин Пименов.

Ранее “Ъ-СПб” писал о принятии в двух чтениях парламентом Ленинградской области закона об обращении с отходами.