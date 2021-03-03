Начальник колонии и руководитель отдела СИЗО задержаны в Иркутской области

В рамках расследование уголовного дела о противоправных действиях со стороны осужденных в Иркутской области задержаны начальник ИК-6 и руководитель оперативного отдела СИЗО-1, сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как писал “Ъ-Сибирь”, с 18 января комиссия ФСИН проводит в колониях региона проверки соблюдения прав человека. На работу учреждений в большом количестве поступали жалобы. Было возбуждено девять уголовных дел, фигурантами которых стали как сотрудники системы исполнения наказаний, так и подозреваемые, обвиняемые, осужденные. В СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15 проходил медицинский осмотр на наличие телесных повреждений у заключенных, а также был организован прием по личным вопросам. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что установлены 75 пострадавших от насилия. Выявлено, что к пыткам причастен 41 человек. Расследование уголовных дел продолжается.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ-Сибирь” «Преступление как наказание».

Екатерина Лукашевич