В администрации Выборгского района Петербурга рассказали о планах на территорию вокруг «Удельной»

Замглавы администрации Выборгского района Арина Артемова рассказала о планах благоустройства территории вокруг железнодорожной станции «Удельная». По ее словам, работа по этому направлению «вряд ли» начнется в текущем году.

Об этом рассказали в официальной группе администрации Выборгского района «Вконтакте». По мнению госпожи Артемовой, наиболее вероятно, что разработка проекта благоустройства начнется в 2022 году, а строительно-монтажные работы — в 2023-м. Отмечается, что реализация может быть осложнена тем, что территория около «Удельной» входит в зону ответственности не только районной администрации и городского комитета по благоустройству, но также СПб ГБУ «Мостротрест» и РЖД.

Предполагается, что в рамках благоустройства уложат новую плитку и посадят газоны, дополнительные кусты и деревья.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о запланированном на начало 2022 года капитальном ремонте станции метро «Удельная».