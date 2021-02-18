В Петербурге отремонтируют станции метро «Московская» и «Удельная»

В третьем квартале текущего года в Петербурге планируется начать работы по капремонту станции метро «Московская 2». На начало следующего года запланирован капремонт стации «Удельная». Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Кроме того, в перспективе подобные работы проведут на станциях «Ладожская», «Озерки», «Технологический институт 2» и «Проспект Большевиков».

В настоящее время в городе ремонтируют наклонный ход и наземный вестибюль станции метро «Маяковская». Уже демонтирована облицовка стен, электросети, ведутся работы по демонтажу напольного покрытия и подвесного потолка.

Стоимость ремонта составляет 385 млн рублей. Работы выполняет петербургское ООО «Ленспецавтоматика», они продлятся 11 месяцев. Ранее компания выполняла ремонт «Академической».