Новый конкурс по созданию культурного центра в пакгаузах намерены объявить в марте

Правительство Нижегородской области готовится в средине марта объявить новый конкурс на выполнение работ по строительству концертного зала и выставочного пространства в исторических пакгаузах на Стрелке. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщил заместитель председателя областного правительства, министр культуры Олег Беркович. Стоимость работ пересматриваться не будет, она составит до 660 млн руб.

Первую закупку объявили в конце 2020 года. В феврале 2021 года стало известно, что ее признали несостоявшейся – не было подано ни одной заявки.

По словам Олега Берковича, после обсуждения проекта с экспертным сообществом потребовалось внести изменения в проектно-сметную документацию. Сейчас эта работа завершается. Новая смета уже готова, и после того, как ее проверит Нижегородсмета, будет объявлен новый конкурс.

Так как выставочные павильоны будут сделаны из сборно-разборных стеклянных конструкций, еще можно успеть построить их до празднования 800-летия Нижнего Новгорода, считает Олег Беркович. «Проведение конкурса пройдет по короткой процедуре, она займет около двух недель. Времени очень мало. Мы рассчитываем, что компании все же выйдут на этот конкурс. Это знаковый проект, имиджевый и красивый. Он может войти в лучшие проекты страны»,- рассказал министр культуры.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-Приволжье” «Искусство требует средств».

Андрей Репин