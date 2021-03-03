Суд признал законным запрет тамбовского рок-фестиваля «Чернозем»

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже оставил в силе решение тамбовского арбитража, ранее отказавшего организаторам рок-фестиваля «Чернозем» из ООО «Синергия» в признании недействительным запрета регионального управление Роспотребнадзора на проведение мероприятия. Об этом сообщается в картотеке арбитража, резолютивная часть решения еще не опубликована.

Третьими лицами в споре проходят администрация Тамбовской области и прокуратура региона.

Арбитражный суд Тамбовской области, напомним, отказал организаторам «Чернозема» в споре с местными властями в декабре.

Иск к ведомству был подан 13 августа. Пятый open-air «Чернозем» должен был пройти 14–16 августа под Тамбовом. Но его запрета добился Роспотребнадзор. По мнению санитарных врачей, скопление людей привело бы к вспышке коронавируса. Ведомство даже обращалось в суд, но после решения организаторов о переносе отозвало заявление.

В конце февраля 2021 года стало известно, что проходивший с 2015 года под Тамбовом трехдневный рок-фестиваль под открытым небом «Чернозем» переезжает в Воронеж. Его организацией будет заниматься Группа компаний Хамина Смета опен-эйра в 2021 году составляет около 100 млн руб. вместо 50 млн руб. в прошлом году, а на концерты планируют привлечь 45 тыс. человек против 40 тыс. в 2019-м. Причины смены места проведения фестиваля не раскрываются, однако промоутеры связывают их именно с недостаточной поддержкой тамбовских властей и отменой фестиваля в прошлом году.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Рокеры наигрались в Тамбове».

Сергей Калашников