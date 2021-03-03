Jaquet Droz представили новые модели часов Grande Seconde Skelet-one

Архитектурно строгие часы Grande Seconde Skelet-One — визитная карточка авангардного подхода к часовому делу мануфактуры Jaquet Droz. Сегодня Jaquet Droz представляет три новые версии этои модели. Основу дизаина по-прежнему составляет восьмерка, образованная двумя счетчиками циферблата: большим секундным и с часовыми и минутными метками. Создается ощущение, что большая секундная стрелка у отметки «6 часов», вращающаяся над сапфировои поверхностью, парит в невесомости. Механизм приводит в деиствие модуль спирали с кремниевыми рожками анкернои вилки, которыи получает энергию от двоиного заводного барабана с почти трехдневным (68 часов) запасом хода. Ротор из белого золота вращается по периметру корпуса диаметром 41,5 мм.

Коллекцию Grande Seconde Skelet-One пополнили три версии — желтого, зеленого и голубого цвета. Каждая из них выпущена в количестве всего 28 экземпляров. Цвет стрелок и разметки в стилистике «железная дорога» поддерживает цвет ремешка с прошивкои ручнои работы. В версии зеленого и голубого цвета метки и фиксирующие винты выполнены из белого золота. Для эффектного контраста корпус и циферблат часов и минут выполнены из чернои керамики. В версии с желтым ремешком метки и винты выполнены из розового золота, циферблат часов и минут — из белого золота, а корпус — из так называемои плазменнои керамики.