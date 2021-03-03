«Volvo стремится стать глобальным производителем электрических авто»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, каким характеристиками обладает полностью электрический автомобиль Volvo.

В конце прошлой недели компания Volvo объявила, что принципиально меняет способы и форматы взаимодействия со своими клиентами. К 2030 году компания стремится стать глобальным производителем исключительно электрических автомобилей. Уже в ближайшее время Volvo запустит совершенно новое семейство электрокаров, которые будут доступны только для приобретения онлайн.

Если вдуматься в последнюю фразу, то можно подумать, что до сегодняшнего дня, чтобы купить автомобиль шведской марки, гражданин искал на карте, которая лежит в бардачке его старого автомобиля, ближайший дилерский центр Volvo. Отправлялся туда всем семейством — Volvo же семейная машина — там долго ходил между рядов новых моделей, мучая менеджера вопросами о комплектациях и скидках, а потом ехал в банк, чтобы вынуть из депозитной ячейки перевязанные резинками пачки денег. Очевидно же, что большинство автомобилей, включая Volvo, уже очень давно выбирают онлайн и оплачивают не наличными. Зачем тогда эти декларации про исключительно онлайн-торговлю?

Мне кажется, что все эти заявления — маркетинговый ход, цель которого доказать себе и всем, что ты идешь в ногу со временем. Категорический перевод всего транспорта на электротягу — заявления того же порядка.

Впрочем, тут все по-честному. 2 февраля Volvo представила новый полностью электрический автомобиль — это кросс-купе C40 Recharge. От представленного ранее кроссовера XC40 Recharge автомобиль отличается более покатой крышей в задней части кузова. Технические же характеристики автомобилей практически идентичны. Силовая установка состоит из двух электродвигателей: один — на передней, второй — на задней оси — в совокупности они развивают 408 л.с.

До «сотни» электромобиль стартует меньше, чем за 5 сек. Запас хода на одном заряде батареи — около 420 км. Сама зарядка даже на высоковольтной станции занимает достаточно много времени, восстановление батареи до 80% требует примерно 40 мин. Впрочем, это укладывается в лагом — шведскую философию умеренности и отсутствия спешки.