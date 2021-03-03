В Екатеринбурге могут снести часть музея Мамина-Сибиряка

Пристрой к дому-музею Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге, в котором находится выставочное пространство, библиотека и инженерные коммуникации, могут снести из-за строительства храма Святой Екатерины. Об этом рассказала директор Объединенный музей писателей Урала (ОМПУ) Ирина Евдокимова во время выездного заседания комиссии гордумы по местному самоуправлению (МСУ).

«Пристрой может быть снесен, так как относится к Приборостроительному заводу, на месте которого планируется построить храм. Можно вместо пристроя оставить пространство, чтобы музей был в открытом доступе с хорошими ландшафтными решениями»,— пояснила госпожа Евдокимова.

Дом, в котором жил в 1885-1891 годах Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, является объектом культурного наследия (ОКН). Строение находится на улице Пушкина, 27 в Екатеринбурге. В 1946 году в доме был создан мемориальный музей писателя. Сейчас дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка является одним из объектов Объединенного музея писателей Урала.

Как отметил начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, администрация города уже связывалась с застройщиками по поводу судьбы пристроя, однако ответа пока не получила. «Мы обращались с просьбой, чтобы отстоять квадратные метры для музея. Логично было бы оставить пристрой и расширить его, например, сделать второй этаж. Однако здесь встает вопрос охранных обязательств памятника и финансов»,— добавил господин Марков.

Храм Святой Екатерины планировалось построить в сквере у драмтеатра к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Инвесторами проекта выступали УГМК и РМК. В середине мая в сквере прошли стихийные акции против строительства храма. На протестных выступлениях задержали более 100 человек. После этого президент России Владимир Путин предложил провести опрос по выбору площадки для возведения храма. По итогам голосования 57% голосов получил участок Уральского приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК).

Анастасия Реутова