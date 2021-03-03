Из-за роста числа новостроек в Екатеринбурге изменят количество избирательных участков

В Екатеринбурге увеличится количество избирательных участков. Как пояснил председатель горизбиркома Вадим Антошин, это связано с ростом числа новостроек в городе.

«На один избирательный участок приходится не более 3,1 тыс. человек. Если этот лимит превышен, то, согласно законодательству, необходимо формировать новые избирательные участки, которые будут обслуживать избирателей»,— пояснил господин Антошин. По его словам, ревизия участков продлится до середины весны.

По предварительным данным, в Екатеринбурге будет открыто восемь новых избирательных участков. Они будут расположены в районах массовой застройки. В частности, в Академическом, а также в микрорайонах Мичуринский, Широкая речка, Солнечный и Совхозный. Сейчас в Екатеринбурге существует 555 постоянных избирательных участков.

Вадим Антошин добавил, что в 2022 году власти Екатеринбурга будут пересматривать схему округов для выборов в гордуму, так как действующая редакция была утверждена в 2012 году сроком на десять лет.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября на территории Екатеринбурга пройдут выборы депутатов в Госдуму и заксобрание Свердловской области.

Подробнее о том, как из партий примет участие в выборах — в материале “Ъ-Урал” «Малые партии готовятся к большим выборам»