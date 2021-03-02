Малые партии готовятся к большим выборам

В избирательной кампании, которая состоится в Свердловской области в сентябре, намерены принять участие представители так называемых малых партий. Среди проблем, способных усложнить выдвижение кандидатов, они называют строгие требования к сбору подписей, необходимых для участия в выборах, а также трудности общения с избирателями, возникающие из-за пандемии COVID-19. По мнению политологов, на Урале конкуренция малых партий зависит от готовности интересантов вкладываться в кандидатов.



В Свердловской области, по данным облизбиркома на конец 2020 года, зарегистрировано 36 отделений политических партий. Помимо парламентских «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в регионе представлены «Яблоко», ПАРНАС, Партия роста, «Родина», Коммунистическая партия социальной справедливости, Партия дела. Среди малых партий также фигурируют «Возрождение аграрной России», «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными», Партия родителей, «Альтернатива для России», «Народ против коррупции». В 2020 году в Свердловской области открылись отделения недавно зарегистрированных партий «Новые люди», «Зеленая инициатива» и «Партия прямой демократии».

В Единый день голосования, 19 сентября, в Свердловской области пройдут выборы депутатов сразу на трех уровнях: в Госдуму, региональный парламент и местные думы.

Опрошенные “Ъ-Урал” представители непарламентских партий рассказали о намерении принять участие в предстоящих выборах. По их словам, сейчас идет формирование списков и обучение будущих кандидатов. «Мы будем выдвигать новых людей, которые любят Свердловскую область, уже сделали что-то для нее и не собираются останавливаться, вне зависимости от результатов выборов. Если кандидат ничего полезного не сделал, то и после избрания он ничего делать не будет»,— подчеркнул заместитель руководителя реготделения партии «Новые люди» Егор Невидимов. По его словам, на предстоящих выборах в Свердловской области партия планирует набрать не менее 15% голосов. «Сейчас по Екатеринбургу активных сторонников около тысячи человек, по области эта цифра в несколько раз больше. При этом ежедневно мы проводим мероприятия закрытого и открытого типа для актива»,— отметил господин Невидимов.

Председатель свердловского отделения Партии роста Алексей Кабанов сообщил “Ъ-Урал”, что список кандидатов в Госдуму будет утверждаться на съезде партии в апреле, при этом «сильных кандидатов будут включать вплоть до последнего момента». «Шансы оцениваем высоко, ведь партия укрепилась и выросла с момента последних выборов в Госдуму и заксобрание. В реготделении состоит более 100 членов. Уже начата работа, направленная на победу в выборах,— обучение кандидатов и выявление проблем, волнующих избирателей»,— отметил господин Кабанов.

В реготделении ПАРНАС “Ъ-Урал” рассказали о том, что окончательное решение об участии в выборах будет принято на съезде партии в марте. «Осложняет процесс выдвижения то, что надо уложиться в 5%, а не 10% забракованных подписей, собираемых для участия в выборах. Сейчас это практически невозможно»,— пояснил руководитель свердловского отделения Михаил Борисов. Он полагает, что собранные подписи однозначно будут забракованы. «В такой ситуации лучше действовать в поддержку списка от партии “Яблоко”. Заключить с ними коллективное соглашение и работать на их список кандидатов как список общих демократов области»,— добавил господин Борисов.

По мнению Алексея Кабанова, сбор подписей — «это не только преграда, но и возможность начать общение с избирателями». «Более значимым барьером являет коронавирус, когда физическая недоступность избирателя не упрощает работу,— отметил он.— Облегчила бы эту работу созданная на сайте госуслуг электронная платформа для сбора подписей, которую недавно презентовал ЦИК. Она удобна и своевременна, но законодатели Свердловской области не обеспечили избирателям нашего региона такой возможности».

Политологи полагают, что, несмотря на намерение властей «сохранить четырехпартийную систему», у новых партий есть возможность получить мандаты. «Некоторые бренды будут пользоваться успехом у элит. Например, партия “Новые люди”. Они уже одобрены администрацией президента, поэтому с ними можно работать. Но для них сейчас не стоит задачи составить конкуренцию “Единой России”»,— отметил политолог Константин Калачев.

Глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов полагает, что получить 3–5% мандатов в Госдуме сможет «Яблоко», Партия пенсионеров или «Зеленые». «В заксобрании Свердловской области более прагматичная история. Могут появиться новые интересанты, которые захотят провести свой пул депутатов. Пока неизвестно, поведут ли они своих кандидатов под одним флагом или размоют по разным партиям. Однако основной костяк депутатов сохранится за “Единой Россией”»,— прогнозирует он.

Анастасия Реутова