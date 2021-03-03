Средний размер автокредита в Нижегородской области вырос на 17% в январе

В Нижегородской области в январе средний размер автокредита составил 860,9 тыс. руб., сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). За год сумма выросла на 17%.

В России в среднем размер автокредита составил 907,8 тыс. руб., увеличившись за год на 13,4%. Самую серьезную динамику зафиксировали в Кемеровской (+89,2%, до 770 тыс. руб.) и Тверской (+24,2%, до 981,7 тыс. руб.) областях, а также в Татарстане (+19,4%, до 788,1 тыс. руб.).

Как ранее сообщалось, в январе Нижегородская область заняла второе место в России по темпам роста автокредитования — количество выданных в регионе автокредитов выросло на 21%. При этом продажи автомобилей в регионе снизились.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Приволжье” «На своих колесах».

Анастасия Еремина