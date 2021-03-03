Задержан потерпевший по делу о пытках в колонии Ярославля Евгений Макаров

Правоохранительные органы задержали потерпевшего по делу об избиении заключенных в исправительной колонии №1 города Ярославля Евгения Макарова, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ирину Бирюкову.

«Да, задержан»,— цитирует ТАСС госпожу Бирюкову, уточняя, что она не сообщила других подробностей задержания.

По данным ТАСС, в правоохранительных органах региона пока не комментируют факт задержания Евгения Макарова. По неофициальной информации, он может быть причастен к кражам. Ранее Евгений Макаров отбывал наказание по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он находился в заключении пять лет. На свободу он вышел в 2018 году.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по делу об избиении осужденного Евгения Макарова сотрудниками ИК-1 города Ярославля проходили 15 человек. Из них 11 осужденных были приговорены судом к лишению свободы на сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев. Их признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Антон Антонов