В Краснодаре на ИП завели уголовное дело за задержку зарплаты на 2 млн рублей

В Краснодаре в отношении индивидуального предпринимателя, которая занимается розничной торговлей продуктами питания, возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ). Она задолжала своим работникам более 2 млн руб., сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 32 сотрудника не получали заработную плату с мая 2020 года. При этом у подозреваемой была возможность для погашения задолженности, но деньги она использовала для иных нужд.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают имущество подозреваемой, на которое в качестве обеспечительной меры может быть наложен арест.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Краснодаре на директора швейной фабрики завели дело о невыплате зарплаты 17 сотрудникам. Сумма задолженности составила 454 тыс. руб.

Виктория Колганова