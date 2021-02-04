В Краснодаре на директора швейной фабрики завели дело о невыплате зарплаты 17 сотрудникам

Руководитель краснодарского предприятия по выпуску текстильной продукции стал фигурантом уголовного дела. 59-летнего мужчину подозревают в невыплате заработной платы в полном объеме свыше двух месяцев 17 сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. Общая сумма задолженности составила 454 тыс. руб.

По данным СК, у подозреваемого имелась реальная возможность для погашения долга по заплате, но средства он тратил на другие нужды.

В настоящее время сотрудники следственного отдела по Карасунскому округу Краснодара СКР проводятся необходимые следственные действия, на имущество подозреваемого может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал “Ъ-Кубань”, задолженность по заработной плате перед работниками Армавирского машиностроительного завода составила свыше 108 млн руб.

Наталья Решетняк