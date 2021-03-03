Власти Хакасии выделили 73 млн рублей муниципалитетам на оплату услуг ЖКХ и зарплат

Минфин Хакасии предоставил муниципалитетам финансовую помощь в объеме около 50 млн руб. Эти средства могут пойти на выплату заработной платы, питание, оплату коммунальных услуг и приобретение угля, сообщает республиканское правительство.

Одновременно с этим, районам и городам Хакасии направлено еще 23 млн руб. За счет субвенций из республиканского бюджета муниципалитеты смогут частично разблокировать счета в дошкольных учреждениях.

Глава Хакасии Валентин Коновалов дал поручение, чтобы все поступающие средства в первую очередь направлялись на погашение задолженности и разблокировку счетов муниципальных образований.

Ранее правительство Хакасии перечислило 370 млн руб. для выплаты аванса работникам детских садов и школ муниципальных образований. В феврале «Россети Сибирь» сообщили о 796 млн руб. задолженности предприятий ЖКХ республики за поставленную электроэнергию.

Анастасия Вещикова, Красноярск