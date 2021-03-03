Жители Адыгеи взяли 47,6 млрд рублей кредитов

Общий объем банковских кредитов, выданных в Адыгее, на 1 января 2021 года составил 47,6 млрд руб., на 11,7% больше, чем годом ранее. В предыдущем году жители региона взяли 33 млрд руб. потребительских кредитов, этот показатель вырос к прошлому году на 6,4%. Такие данные приводит пресс-служба Национального банка по Республике Адыгея.

Объем ипотечного портфеля в регионе за год вырос в 1,2 раза и составил 15,2 млрд рублей. Всего в 2020 году адыгейцы взяли 3,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 6,2 млрд рублей, в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Причиной по мнению аналитиков банка стало снижение процентной ставки по ипотечным кредитам на 2,2 процентных пункта, ее средний уровень к декабрю составил 6,9%.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, доля просроченных кредитов в Краснодарском крае на начало 2021 года составила 5,9%. В Адыгее этот показатель достиг за указанный период 6,9%, изменение доли в 2020 году – 0,9 п.п., ссудная задолженность на население – 236 тыс. руб. (+11,7%).

Ольга Логинова