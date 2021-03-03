Прокуратура и Минфин РФ оспорили размер компенсации экс-губернатору Новосибирской области

Прокуратура и Минфин РФ обжаловали решение Железнодорожного суда Новосибирска от 30 декабря 2020 года, который обязал выплатить компенсацию бывшему губернатору Василию Юрченко. «Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска, не согласившись с постановлением суда, подала апелляционное представление. В нем она просит постановление суда отменить. Также апелляционную жалобу подал Минфин РФ в лице управления казначейства по Новосибирской области»,— рассказали в суде. 2 марта материалы направлены в апелляционную инстанцию Новосибирского облдсуда.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в декабре 2020 года Железнодорожный райсуд Новосибирска взыскал с Минфина РФ в пользу экс-главы региона 5,7 млн руб.— сумму, которую чиновник потратил на адвокатов.

Иск, который Василий Юрченко предъявил госказне, был связан с уголовным делом о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Бывший губернатор проходил по нему в качестве подозреваемого. По данным следствия, в 2012 году распоряжением Василия Юрченко участок площадью 17,7 тыс. га, относящийся к землям обороны и используемый в качестве военного полигона был переведен в категорию сельхозназначения. В феврале 2017 года расследование было закрыто с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Василий Юрченко предъявил Минфину иск, потребовав возместить ему расходы на адвокатов.

Отметим, что по второму уголовному делу — о превышении должностных полномочий при продаже земельного участка в самом центре Новосибирска — Василий Юрченко все-таки был признан виновным и осужден. В октябре 2017 года Центральный райсуд приговорил его к трем годам условно. В октябре прошлого года закончился назначенный экс-губернатору испытательный срок.

Илья Николаев