Главред «Псковской губернии» оспорит статус иноагента через суд

Главный редактор ведущего псковского СМИ «Псковская губерния» Денис Камалягин обратился в городской суд с иском против Министерства юстиции, которое в декабре 2020 года внесло его в реестр так называемых физлиц-СМИ иностранных агентов. Об этом господин Камалягин написал на своей странице в Facebook.

Журналисту до сих пор не предоставили оснований, по которым он был включен в реестр — ни доказательств получения иностранного финансирования, ни материалов, которые он распространял за эти деньги.

«Никому из нас так и не объяснили, почему и за что конкретно нас включили в реестр. Мы безусловно поражены в правах — ладно, что не можем занимать муниципальные и государственные должности, вроде и не собирались, но, например, почему мои расходы должны быть достоянием республики, мне не понятно. К итогам процесса я отношусь скептически, но для меня важно, чтобы в процессе я, ответчик и прокуратура озвучили, является ли журналистика политической деятельностью, и важно, каково будет решение суда именно в этой части», — поделился с “Ъ-СПб” Денис Камалягин.

Ранее в суды в Петербурге и Москве обратились записанные в иностранные агенты учительница и фем-активистка Дарья Апахончич и журналист «Радио.Свобода» Сергей Маркелов. Втроем с Денисом Камалягиным они учредили юрлицо, как того требует закон о физлицах-СМИ иноагентах. Назвали его ООО «Как бы инагент».

Олег Дилимбетов