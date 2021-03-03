В Ростовской области планируют высадить 1,6 тыс. га леса

В 2021 году в Ростовской области запланирована высадка 1,6 тыс. га леса, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона. Будет приобретено три бульдозера и девять лесопосадочных машин.

Как сказано в сообщении, в текущем году пройдет обработка почвы под посадки 2022 года на площади 1,7 тыс. га. «Также будет проведен агротехнический уход за лесными культурами в объеме почти 16,9 тыс. га»,— говорится в сообщении.

Напомним, в этом году в области планируется усилить противопожарное наблюдение за лесами. Для этих целей будут приобретены 18 дополнительных камер.

Наталья Шинкарева