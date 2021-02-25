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В Ростовской области усилят противопожарное наблюдение за лесами

В 2021 году в Ростовской области планируется установить 18 дополнительных камер для наблюдения за лесными и ландшафтными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба министерство природных ресурсов и экологии региона.

«Это позволит на 100% охватить хвойные и лиственные лесные насаждения, отнесенные ко II и III классу природной пожарной опасности»,— говорится в сообщении.

Сейчас в систему видеонаблюдения входят 42 камеры, с помощью которых осуществляется контроль за возникновением пожаров в хвойных лесах, которые отнесены к I классу пожароопасности. Отмечается, что мониторинг позволяет начать ликвидировать пожар еще на ранних этапах.

Наталья Шинкарева


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