My Asiatique раскрывает гостям вкусы Азии и далекой Индии в сердце Петербурга Новое заведение в центре города от команды старейшего ресторана национальной индийской кухни Tandoor изначально было призвано отразить взгляд коренного индуса на то, каким сегодня должно быть сочетание разных культур в ресторанной сфере

Дхирадж Пратап и его супруга Екатерина Свайцер решили собрать воедино свои впечатления от путешествий, дегустаций национальных блюд в далеких странах и опыт управления двумя ресторанами.

Дхирадж Пратап приехал в Россию из солнечной Индии в далеком 1994 году. Тогда же, к слову, открылся индийский ресторан Tandoor на углу Адмиралтейского и Вознесенского проспектов. Студенту медицинского вуза пришлось сменить несколько видов деятельности в стремлении обрести финансовую самостоятельность во время учебы. В ресторанном деле оказался случайно и неожиданно для себя: знакомый обратился за помощью в продаже бизнеса. И в 2009 году супруги приобрели его, некогда успешный, но на момент покупки находящийся в упадочном состоянии. На многие годы целью для пары стало желание воплотить в жизнь свое представление о том, каким должен быть аутентичный ресторан индийской кухни. Сегодня Tandoor — знаковое место в Санкт-Петербурге, о котором знает каждый ценитель индийской кухни и культуры.

Екатерина Свайцер окончила Санкт-Петербургский государственный университет, несколько лет жила и работала в США, а свой первый опыт работы в России приобрела в роскошном отеле в Петербурге, оттачивая навыки продаж и организации мероприятий, которые впоследствии нашли применение при налаживании работы собственных ресторанов. Настоящим воплощением мечты пары о семейном заведении стала Giulietta. Итальянская и европейская кухня отлично дополнили концепцию, и ресторан прямо напротив Цирка на Фонтанке был открыт в 2018 году. Сюда Екатерина вложила все свое чувство стиля, женственность и любовь к уюту, что отражается в каждой детали оформления и в подаче каждого блюда.

За плечами у Екатерины и Дхираджа открытие еще нескольких ресторанов в Санкт-Петербурге, Кении и Южном Судане.

Нелегкое время пандемии и повсеместного карантина не стало помехой, и вот My Asiatique открыл свои двери в ноябре 2020.

Во время подготовки к запуску всей командой совместно подбирали новые вкусовые сочетания, адаптировали аутентичные классические блюда, придумывали интересную их подачу. Команду, к слову, собирали по крупицам: запланированный приезд поваров и шефа из Индии пришлось отложить до снятия ограничений. Микс четырех самых популярных направлений был бережно выверен в череде многочисленных проработок меню: Индия, Япония, Китай и Таиланд стали основой концепции.

За ароматы Индии теперь отвечают разнообразные блюда из печи, горячие лепешки, традиционные пирожки — самосы, чикен карри, палак панир, баттер чикен. Пряный вкус Таиланда можно найти в классическом том ям кунг, тайских красном и зеленом карри и сибасе. Островатый, но сладкий Китай помогут прочувствовать суп манчоу, спринг-роллы, треска в кисло-сладком или свинина в медовом соусе, а также особенно полюбившиеся гостям воки: овощной или с креветками. Всегда свежая Япония представлена разделом Raw&Sushi, который представляет как авторские роллы и сашими, так и классические суши, а также менее типичными блюдами из креветок и авторским мисо-супом с угрем. Все четыре направления удачно сочетаются с другими странами и такими хитами, как поке с угрем, наси-горенг — индонезийский рис с креветками и яйцом, разные виды севиче и тартара. В дальнейшем команда планирует расширить географию меню блюдами из Вьетнама и других стран Азии.

Традиционные блюда с Востока здесь подают на западный манер. На десерт гостям предлагают особенные индийские и тайские сладости.

Дхирадж Пратап говорит: «В My Asiatique главной идеей было и остается погружение гостей в умиротворяющую, расслабляющую атмосферу посреди шумного города днем и формат легкого pre-party вечером. Каждая деталь интерьера призвана навевать воспоминания о далеких путешествиях и мечты о новых приключениях. В том числе гастрономических: здесь мы сделали упор именно на национальные блюда. Создавая атмосферу радушия, мы стремимся сохранить баланс по-восточному душевного и при этом высокого уровня сервиса».

Большие панорамные окна уже с улицы манят гостей своими расписанными вручную проемами, теплым приглушенным светом 200 светильников — шапочек «нон», уютными креслами и диванами и уникальными этническими элементами декора. Далекие страны отображены в интерьерных иллюстрациях My Asiatique: Индийский Слон, Японский Карп, Восточный Дракон и Китайская Панда обитают в заведении. Аутентичная печь тандур располагается прямо в зале, где в присутствии гостей пекут лепешки наан. На тлеющих углях готовятся самые ароматные блюда из меню.

Ужины пятниц и выходных в My Asiatique сопровождаются DJ-сетами с навевающими дух путешествий ритмами. В ресторане ярко отмечают национальные праздники Востока и знакомят гостей с культурой этих стран. Например, в феврале с успехом прошла неделя Китая и китайский Новый год, послевкусием от них в ресторане осталось специальное блюдо — пекинская утка. Теперь гостям его предлагают по предзаказу по четвергам и пятницам. В конце марта будут красочно отмечать индийский фестиваль Холи, затем стартует неделя Японии в честь цветения сакуры, а в апреле здесь уже готовятся встречать тайский Новый год.

Помимо яркой вечерней жизни, течет и дневная. Постоянные гости приходят на обеды в уютной атмосфере, которая позволяет отвлечься от работы посреди делового дня и даже почувствовать себя на отдыхе.

Ресторан регулярно принимает участие в фестивалях и конкурсах. За плечами команды фестиваль гастрономических путешествий «Foodie Travel Pass», «Петербургский ресторанный фестиваль» и даже номинация «Топ-100 ресторанных концепций 2020» в Москве на «Пальмовой ветви». Новый центр притяжения любителей Азии и Индии набирает обороты и ждет новых гостей.