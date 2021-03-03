РСПП просит разрешить зарубежные станции 5G в «пилотных» зонах

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина «создать регуляторные условия и принять меры, направленные на поддержку организации и функционирования индустриальных полигонов и "пилотных" зон сетей связи 5G в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в том числе с возможностью ограниченного опытного использования оборудования зарубежного производства до момента создания и сертификации аналогичных отечественных решений». Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо президента союза Александра Шохина.

Речь идет о зонах для разработки и тестирования новых цифровых решений на иностранном и российском оборудовании. РСПП призывает обеспечить использование на них того же радиочастотного ресурса, который намерены использовать «ведущие мировые государства» для развития сетей связи пятого поколения. Господин Шохин ожидает, что это позволит «отечественным разработчикам развивать цифровые решения, обладающие экспортным потенциалом».

Президент РСПП попросил господина Мишустина обеспечить в 2024 году внедрение 5G не менее чем в 200 из 500 ведущих предприятий России. Эту цель господин Шохин призвал зафиксировать в стратегии социально-экономического развития страны.

Напомним, в августе РСПП попросил правительство подключить операторов связи к разработке концепции развития телерадиовещания в России, которую готовят медиахолдинги. Как сообщалось, операторы против создания единой структуры для телевизионного вещания в интернете и хотят получить ТВ-частоты для развития стандарта 5G.

Подробности — в материале “Ъ” «Операторы стремятся в телеэфир».