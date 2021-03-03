Более 30 тысяч свердловчан старше 65 лет поставили прививку от COVID-19

Более 30 тыс. жителей Свердловской области старше 65 лет поставили прививку от новой коронавирусной инфекции, сообщил на брифинге главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. В Екатеринбурге привито более 10 тыс. людей старше 65 лет.

Вакцинация от коронавируса началась в конце 2020 года. Сначала она охватывала медиков и педагогов, однако теперь записаться на прививку от COVID-19 могут почти все желающие. Ранее господин Харитонов сообщал, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 156,3 тыс. свердловчан.

На 2 марта с начала пандемии в Свердловской области выявили 78 022 случая COVID-19. Более 71 тыс. пациентов выздоровели, еще 2 397 человек скончались.

Михаил Мананников